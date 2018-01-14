Marketten hırsızlık yapan Iraklı kadın gözaltına alındı
Samsun'da bir marketten yiyecek çaldığı iddia edilen Irak uyruklu kadın polis tarafından gözaltına alındı.14 Ocak 2018 Pazar 14:35
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Girdiği marketten sıvı yağı ve kıymanın yanı sıra 4 parça yiyecek madde çaldığı iddia edilen Irak uyruklu Bushra Q.M.A.J.(57) şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Iraklı kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.