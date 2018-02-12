Marka tescil gerekliliği

Özellikle Şirketler açısından marka tescil işlemlerinin 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu çerçevesinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Marka tescilin ilk adımı marka tasarımıdır.Markalar, kurum ve şirketlere özel olarak tasarlanmalıdır. Son zamanlarda marka tescil için, markaların seçilmesi ya da tasarlanmasında kişi adlarının da tercih edilebildiğini görmekteyiz. Sayı, ad-soyad, çeşitli işaretler ya da semboller şirketlerin markası olarak tescil edilmekte. Türkiye’de de global markalaşma trendine bağlı olarakartık birçok şirket marka tescili işlemlerine çok fazla önem vermektedir. Marka tescili bulunmayan markaların kullanımı ve/veya tecavüzü tespit edilir ise ciddi bir maddi ceza ile karşılaşmak da sözkonusu olmaktadır.

Marka Tescili Başvurusu

Marka Tescil hakkında, konunun uzmanlarından Acar Patent Genel Müdürü Rüştü Gümüş’ün yapmış olduğu açıklamalara göre;markaların doğru bir şekilde sahibi olabilmek ve kullanım hakkına erişebilmek için Fikri Sınai Mülkiyet Kanun Hükümleri çerçevesinde bir marka tescil başvurusu yapmak gerekmektedir. Marka tescil işlemleriyaklaşık olarak 1 yıl kadar süren takiplerle gerçekleştirilmektedir. Firmaların bu konuda yaptıkları en büyük hatalar genellikle marka tescil başvurusunu yapıp akabinde hemen markayı piyasaya çıkarmaktır. Bu şekilde de marka tescil başvurusu yapılmış ancak henüz tescil edilmemiş olan tescilsiz marka statüsündeki markalar için cezai işlemler uygulanabilmektedir. Cezai işlem söz konusu olmasa bile marka tescil başvurusu olumlu sonuçlanmamış firmalar, marka tesciline yapmış oldukları yatırımların heba olması sonucu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Marka tescil başvurusunda bulunmak markanın tescil edildiği anlamına gelmez. Marka tescil başvurularında aşağıdaki şekilde bir süreç yaşanmaktadır;

Sınıf belirleme,

Marka tescil araştırmasının yapılması,

Marka tescil başvuru evraklarının tamamlanması,

Marka tescil başvuru ücretinin yatırılması,

Marka tescil başvurusunun yapılması,

Başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şeklinin incelenmesi,

Başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hukuken incelenmesi,

Başvurunun bültende yayınlanması,

Başvurunun belgeye bağlanması,

Marka tescil belge ücretinin ödenmesi ve marka tescil belgesinin alınması

Marka Tescilinin Yararları

Tescil edilmiş markalar ile kurum ya da şirketler oldukça fazla kazanım elde etmektedirler. Bu yarar ve kazanımlar şu şekilde olabilir;