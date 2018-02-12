Marka tescil gerekliliği
Marka tescilleri, şirketler ve ekonomik/sosyal hayattaki diğer tüm unsurlar açısından en önemli değerlerin başında gelmektedir.12 Şubat 2018 Pazartesi 13:57
Özellikle Şirketler açısından marka tescil işlemlerinin 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu çerçevesinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.Marka tescilin ilk adımı marka tasarımıdır.Markalar, kurum ve şirketlere özel olarak tasarlanmalıdır. Son zamanlarda marka tescil için, markaların seçilmesi ya da tasarlanmasında kişi adlarının da tercih edilebildiğini görmekteyiz. Sayı, ad-soyad, çeşitli işaretler ya da semboller şirketlerin markası olarak tescil edilmekte. Türkiye’de de global markalaşma trendine bağlı olarakartık birçok şirket marka tescili işlemlerine çok fazla önem vermektedir. Marka tescili bulunmayan markaların kullanımı ve/veya tecavüzü tespit edilir ise ciddi bir maddi ceza ile karşılaşmak da sözkonusu olmaktadır.
Marka Tescili Başvurusu
Marka Tescil hakkında, konunun uzmanlarından Acar Patent Genel Müdürü Rüştü Gümüş’ün yapmış olduğu açıklamalara göre;markaların doğru bir şekilde sahibi olabilmek ve kullanım hakkına erişebilmek için Fikri Sınai Mülkiyet Kanun Hükümleri çerçevesinde bir marka tescil başvurusu yapmak gerekmektedir. Marka tescil işlemleriyaklaşık olarak 1 yıl kadar süren takiplerle gerçekleştirilmektedir. Firmaların bu konuda yaptıkları en büyük hatalar genellikle marka tescil başvurusunu yapıp akabinde hemen markayı piyasaya çıkarmaktır. Bu şekilde de marka tescil başvurusu yapılmış ancak henüz tescil edilmemiş olan tescilsiz marka statüsündeki markalar için cezai işlemler uygulanabilmektedir. Cezai işlem söz konusu olmasa bile marka tescil başvurusu olumlu sonuçlanmamış firmalar, marka tesciline yapmış oldukları yatırımların heba olması sonucu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Marka tescil başvurusunda bulunmak markanın tescil edildiği anlamına gelmez. Marka tescil başvurularında aşağıdaki şekilde bir süreç yaşanmaktadır;
- Sınıf belirleme,
- Marka tescil araştırmasının yapılması,
- Marka tescil başvuru evraklarının tamamlanması,
- Marka tescil başvuru ücretinin yatırılması,
- Marka tescil başvurusunun yapılması,
- Başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şeklinin incelenmesi,
- Başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hukuken incelenmesi,
- Başvurunun bültende yayınlanması,
- Başvurunun belgeye bağlanması,
- Marka tescil belge ücretinin ödenmesi ve marka tescil belgesinin alınması
Marka Tescilinin Yararları
Tescil edilmiş markalar ile kurum ya da şirketler oldukça fazla kazanım elde etmektedirler. Bu yarar ve kazanımlar şu şekilde olabilir;
- Marka tescili ile şirketler yasal bir koruma elde etmektedir. Herhangi bir taklit ya da kopya işleminde hukuki açıdan korunmaktadır.
- Marka ile tüketici arasında sağlam bir bağ kurulabilmektedir.
- Piyasada tanınmış olan tescilli bir marka, yeni bir ürün çıkardığında tanıtımını daha kolay yapabilir. Ürün yelpazesini hızlı bir şekilde arttırabilir.
- Markalar sayesinde, marka tescil sahibi şirketlere olan güven arttırılabilir veölçülebilir.
- 10 yıl boyunca sağlanan marka tescil hakları ile kolaylıkla marka denetimi sağlanabilir.
- Marka tescil işlemlerinden sonra marka tescilinin bir başkasına devri, rehin veya teminat olabilirliği sağlanabilir.
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