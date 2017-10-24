Marka ayakkabı taklitçileri takip altında

Ünlü markaların patentli ürünlerinin sahtelerini üretenlere ve satanlara verilen cezalar Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile ağırlaşırken devlet sahteciliğin önüne geçmek için kontrollerini de sıklaştırdı. Sahtecilere göz açtırmayan resmi görevliler, sahte ürün üreten ve satan işyerlerine firma avukatları ve icra müdürleri ile şok baskınlar yapıp sahte ürünlere el koyarken, haksız kazanç elde eden sahtecilere de ağır para ve hapis cezaları veriyor.

Bunun en son örneği ünlü ayakkabı üreticisi Faruk Sağın markasında yaşandı. Ünlü ayakkabı markası Faruk Sağın ayakkabılarının taklitlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden yasadışı bir grup çökertildi. İcra müdürü ve polis eşliğinde yapılan baskında bulunan taklit ayakkabılara el konuldu.

Faruk Sağın’ın Taklit Ayakkabıları Ele Geçirildi

Ayakkabı sektöründe önemli markaların tasarımlarını ve marka adını kullanarak, haksız kazanç elde eden sahtecilere Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi İcra Müdürü ve polis eşliğinde yapılan baskında, ünlü ayakkabı markası Faruk Sağın’ın taklit ayakkabılarına el konuldu. Bilirkişi raporuyla 9 adet modelin taklit edildiğini belirleyen avukatlar, hukuki sürecin devam ettiğini ve tazminat davasının açıldığı belirtti.

Türkiye’de hukukun tescilli markaların arkasında olduğunun altını çizen Faruk Sağın markası Genel Müdürü Ömer Faruk Sağın, tescil işlemlerini yaptırdıkları için devletin yanlarında olduğunu belirtti.

Marka Hakkına Tecavüzün Cezası Ağırlaştı

Uluslararası piyasalarda Türk markalarının güçlü olması için tescil bilincinin kazandırılmasının önemine vurgu yapan Sağın tescilli markaların sahtelerine caydırıcı olması amacıyla yüksek cezalar kesilerek patentli markaların koruma altına alındığını da belirtti. Sağın, “Aralık 2016’da yasalaşan Sınai Mülkiyet Kanunu ile ‘Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak” açıklamasını yaparak, tescilli ürünlerin sahtecilere karşı koruma altında olduğunu söyledi.

Devlet ve Hukuk Haklarımızı Koruyor

Markanızı tescil ettirdiğinizde hukukun sizden yana olduğunu belirten Ömer Faruk Sağın, “Her markanın kendine özgü ökçe boyu, tabanın şekli, aksesuarları gibi özel olarak tasarlanmış ayakkabıları olur. Bu ayakkabıların size aidiyetini belgelemek için Türkiye Telif ve Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunursunuz ve ürünlerinizi tescilletirsiniz. Rakip firmalar haksız rekabet yaparak, birebir ürünlerinizi kopyalayıp, kendi etiketini basabiliyor. Böyle bir durumda eğer siz ürününüzü tescil ettiyseniz, devlet ve hukuk haklarınızı koruyor” açıklamasında bulundu.

“Taklitler Asıllarını Yaşatır Lafının Hükmü Yok”

Türkiye’de tescil alan firma sayısının oldukça az olduğunu söyleyen Sağın, “Biz Faruk Sağın olarak, marka tesciline çok önem veriyoruz. Ancak ne yazık ki diğer firmalar da bu konuda bilinçlenerek haklarını korumayı öğrenmeli. Taklitler asıllarını yaşatır lafının artık hükmü yok. Türk markalarının yabancı ülkelerde de kopyalandığını biliyoruz. Bu bilinci elde ederek, Türkiye’nin karşılığını alacağını ve uluslararası piyasalarda hak ettiğini yere geleceğine inanıyoruz” dedi.