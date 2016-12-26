Mariya Zaharova: Obama dünyanın nefretini kazandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Barack Obama'nın 8 yıl boyunca başkanlık koltuğunda yürüttüğü dış politikanın tüm dünyanın nefretini topladığını bildirdi.



Zaharova Rossiya 1 TV kanalında yaptığı açıklamada, Obama ve onun takımı uluslararası arenada herkes için kötü oldu. Kendi seçkinliklerini öne sürerek 8 yıllık yönetimle tüm dünyanın nefretini topladılar. Bazı ülkeler önünde üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmediler ifadelerini kullandı.



Zaharova, ahlaki açıdan bakmak gerekirse Obama'nın takımının güçlünün kötülük yapmak için sınırsız haklara sahip olduğunu göstererek suç işlediğini belirtti. Zaharova, Bunlar ABDnin mevcut yönetiminin tarihine yazılacak dedi.









