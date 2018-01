Marius Sumudica'dan Galatasaray yorumu

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, yeni transferlerinden Kravets’in hazır olmadığını belirterek, “Benim her zaman 1 numaram Umut Bulut’tur” dedi.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Antalyaspor’u deplasmanda 2-0 yenen Kayserispor çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sumudica, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Maç boyunca çok iyi oynadıklarını dile getiren Sumudica, “Maç içinde kontrolü sağlayan takım bizdik, güzel paslar yaptık. Bir ara 20 pastan fazla pas yaptık bu önemlidir. Uzun aradan sonra evinizden ailenizden uzakta galip gelmek sevindiriciydi. Buda beni mutlu ediyor” diye konuştu.

"Her maçı kazanmak istiyoruz"



Sadece Türkiye Kupası’nda değil hayatta bir hedefinin olduğunun altını çizen Sumudica, “Çıktığım her maçı ekibimle kazanmak için çıkıyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum, çalıştığım her yerde kaybetmeyi sevmiyorum. Bütün maçları kazanmak için çıkıyoruz. Bakalım kupada karşımıza kim çıkacak. Ondan sonra bakacağız” dedi.

"Galatasaray karşısında 1 puan da olumludur "



İkinci yarının ilk maçında sahasında karşılaşacakları Galatasaray maçı ile ilgili de açıklamada bulunan Sumudica, “Herkes bana Galatasaray, soruyor, Fatih Terim’i soruyorlar. Evet biliyorum büyük takım, koçu, teknik direktörü de büyük. Büyük bir takımla oynayacağız. Taraftarımızın stadyumu doldurmasını istiyoruz. Desteklerine devam ederlerse olumlu bir sonuç alabiliriz. Olumlu bir sonuç almak istiyorum. Bir puan da benim için olumlu sonuçtur” diye konuştu.



Sumudica, 12 yıllık teknik direktörlüğü boyunca hiçbir futbolcuyu özel önlem almadığını belirterek, Galatasaray maçında da almayacağını kaydetti.

"1 numaram Umut"



Devre arasında Ukrayna’nın Dinamo Kiev’den transfer edilen forvet oyuncusu Artem Kravets’in durumuyla ilgili bir soruya ise Sumudica şu cevabı verdi:

“Kravets, iyi bir oyuncu. Kaliteli oyuncu ama hazırlanması gerekiyor, hazır değil. Yeni transferimiz William’a 55 dakika süre verdim. 10 gündür takımla çalıştı. Yeni oyuncularımızın takımın seviyelerine gelmesi gerekir. Forvet olarak Umut Bulut benim her zaman 1 numaram.”