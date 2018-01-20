Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Marius Sumudica'dan Galatasaray açıklaması!

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, pazartesi günü sahalarında oynayacakları Galatasaray maçından en az bir puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:32
Marius Sumudica'dan Galatasaray açıklaması!

Kendi tesislerinde sezonun ikinci yarısının ilk antrenmanına çıkan Kayserispor, Galatasaray hazırlıklarına devam etti. Antrenmandan önce basın mensuplarıyla konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Sahaya en az 1 puan parolası ile çıkacağız. Her sezon şampiyonluk için mücadele eden ve başlarında çok tecrübeli bir antrenör olan takıma karşı oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile sahadan puanla ayrılmak ve sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"TRANSFERİ KAPADIK"

Devre arası transfer döneminde Artem Kravelts ve William De Amorim'i kadrosuna katan Kayserispor başka bir transfer yapmayacak. Takımdan 2 ya da 3 sporcuyu yollamaları gerektiğini kaydeden Rumen teknik direktör Sumudica, Artem ve Kravets'i takıma kazandırarak transferi kapattıklarını kaydetti.

Kupa eşleşmesi hakkında da konuşan Sumudica, yarı final yolunda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yüzde 50 şanslarının olduğunu söyledi. Sumudica, "Karşımızda sezonun ilk yarısında oynadığımız Akhisarspor olmayacak. Takviye yapmış ve daha iyi duruma gelmiş durumdalar, iki takımı da zor bir maç bizi bekliyor. Kazanıp adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:32
  1. Kayserispor Haberleri
  2. Kayserispor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır'
    1. 'Afrin operasyonu sahada fiilen..
    2. Bu kez Erdoğan salonu alkışladı
    3. Suriye sınırında 'Fetih Marşı'
    4. Avrupa'da camiye alçak saldırı
    5. Belediyeden kar yapışına karşı..
    6. "Bu operasyonun amacı bu alçakların..
    7. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 54 gözaltı
    8. Erdoğan'ın açıklamasının ardından..
    9. Okul servislerinde yeni dönem: Bundan..
    10. ABD korkunç bir hata yaptı!
    11. Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
    12. MHP lideri Bahçeli'den Afrin..
    13. Gemlik çıkışı: Yıkmıyoruz, kafa..
    14. PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!
    15. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Afrin..
    16. Takım arkadaşından Cenk Tosun'a övgü
    17. Afyonkarahisar polisi, kargoda 115..
    18. Kudüs'te gözaltına alınan 6 Türk..
    19. Isparta'da eski komisere FETÖ'den..
    20. Antalya'da 'gaybubet evi' operasyonu:..
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    Türkiye'nin Afrin için B planı hazır
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!