MARİŞ çözüm üretiyor

Geleneksel hale kahvaltı sonrası başlayan programın Sunuculuğunu MARİŞ Başkan yrd Mehmet Remzi TANIŞ yaptı. Tarkan KADOOĞLU’nun Ayın konuğu olduğu toplantıya Mardin OSB bşk Nasır DUYAN, Mardinliler Derneği Başkanı Nedim KAYA, Dargeçit Dernek Bşk Şaban DEMİRAL,FİDANLAR gurup bşk Sabahattin FİDAN, Prof dr. Kadircan KESKİNBORA, İst Saatçiler Odası Başk. Sedat GÜNGÖRÜR, ses sanatçısı Mahmut MARDİNLİ, İst Yaşam Dernek Bşk Süleyman KARTAL, K.çekmece Müteahitler Birliği Bşk. Abidin KURT AYDINLAR textil yön Kurlu Üyesi Yusuf Ziya AYDIN birçok STK temsilcileri seçkin davetli topluluğu ve Basın Mensubu katıldı.

Mardinli İş Adamları Derneği Başkanı Abdulkadir AKKUŞ yaptığı açılış konuşmasında Mardinli İş Adamlarının Birlik ve Beraberlik içinde hareket etmesinin gerekliliğine değinerek “Mardin demek girişimcilik, yenilikçilik, yeni iş fırsatlarının peşinde koşmak anlamına geliyor.

bizler, mardinli iş adamları olarak türkiye’nin büyüme serüveninde daha aktif yer almak isteğimizi çeşitli mecralarda belirtiyoruz. Tek tek çok başarılıyız ancak bir araya geldiğimizde henüz diğer şehirlerin gücünü tesis edebilmiş değiliz. Oysa ki, mardinliler olarak “güçlü kurumlara”, üyelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen sivil toplum yapısına ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle mardinli iş adamlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine çok önem veriyoruz.

İşte bu ihtiyaca binaen, mariş olarak 2017 yılını “kurumsallaşma” yılı ilan ettik.Kurumsallaşma bize iki temel avantaj sağlayacak.Bunlardan biri; Mardinli iş adamları olarak birlikte hareket etmek kültürünü kazanacağız.

İkinci olarak, mardin’in ve mardinli iş adamlarının sorunlarını karar alıcılara iletebileceğimiz bir yapı kuracağız. Bizler işadamları olarak üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam yaratmaya, Türkiye ekonomisini muasır medeniyetler seviyesine çıkartmaya mecburuz.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen TÜRKKONFED Genel Bşk Tarkan KADOOĞLU 1 saat süren, Mardin’in, Türkiye’nin ve Dünyanın gündemi ve çözümleri ile ilgili yaptığı konuşmada “TÜRKKONFED olarak Türkiye’de ki gönüllü bağımsız en büyük kuruluşuz. En büyük özelliğimiz TÜRKONFED’in içinde hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın AKP, CHP, MHP, HDP ve Saadet Partilisi yani her türlü fikirden düşünceden insanların varlığıdır. Türkiye’nin de güzelliği budur. TÜRKONFED’in başardığını siyasiler başarabilir ise Türkiye’de bu kadar sorun olmayacaktır. TÜRKONFED’in yönetim kurulunda 39 kişi bulunmaktadır ve her bölgeden temsilci almaya çalışmaktayız.

Bizler, Yönetim kurulunda hoşgörü empati ve karşılıklı saygı ile her şeyi konuşabiliyoruz. Bir yanda Diyarbakırlı bir iş adamımız diğer tarafta Trabzonlu bir iş adamımız, çok zıt fikirli insanlar saatlerce ülke meselelerini tartışıyoruz ülke meseleleri hakkında fikir alışverişinde bulunabiliyoruz ama kırıcı olmadan birbirimizi kabul ederek, birbirimize saygılı olarak bunu yapıyoruz.

TÜRKONFED sadece ekonomi ile ilgilenmiyor aynı zamanda ülkenin sosyal ve kültürel alanlarıyla da ilgileniyor yaşamın her noktasıyla da ilgilenmeye çalışıyoruz. 26-27 tane bilimsel rapor hazırladık. Kadın konusundan tutun yeni anayasaya doğru demokratik tutum ve aynı zamanda iller bazında ki rekabet endeksi , son olarak yaptığımız Türkiye’nin kentleri kentlerin Türkiye’si raporunu İstanbul politikalar merkezi ile beraber yaptık 8 ili baz aldık Bu 8 ilin envanterlerini çıkardık bu 8 ilin içerisinde Van, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, Bursa, Antalya ve Yozgat var. Şimdi bu 8 ilin envanterlerinden sonra 2. Rapora da başlayacağız. Artık illerin koalisyona ihtiyacı var Koalisyon birleşenleri içinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, iş insanları, üniversiteler bir araya gelmeli ki bugünün kalkınmasına yardımcı olunsun..

Orta gelir tuzağı raporunu TÜRKONFED olarak bizler gündeme getirmiştik ve hala bu konuşuluyor. TÜRKONFED’in dönem dönem ortaya getirdiği bütün raporlarda bazen hükümet tarafından ve başka yerler tarafından karşı çıkılmasına rağmen daha sonra hükümetler tarafından kullanılmış olması bizim doğru yolda olduğumuzu ve bu konuda bize teşekkür gelmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir.

Orta gelir tuzağı raporunda, 3 tane Türkiye önümüze çıktı.



1. 16 il doğu-güneydoğu illeri bunların gelir seviyesi 3.000$

2. 48 tene il gelir seviyesi 9-10.000$ arasında sıkışmış bir gelir seviyesi.

3. 16 tane il Marmara bölgesinde ki iller Kocaeli, Tekirdağ dediğimiz bölgelerde gelir seviyesi 16-17.000$. Şimdi bir ülkede 17.000$ gelir seviyesi olan bir bölge varken 3.000$ gelir seviyesinde ki bölgenin büyebileceğini biz söyleyebilir miyiz ? Önce bu bölgeler arası eşitsizliği kaldırmamız lazım bunu için 3 tane İstanbul’a ihtiyaç var Diyarbakır’da da bir İstanbul kurulsun, Van’a da bir İstanbul kurulsun, Karadeniz’e de bir İstanbul kurulsun ve bu nasıl bugün İstanbul varken Düzce’den tutun Tekirdağ’a kadar faydalanılıp fabrikalar yapılıyor ise bunlar öteki taraflara da yapılmalıdır.



Mardin’e ve Mardinlilere teşekkür ediyorlar. Ülkemizin böyle güzel bir parçası var ve biz bunun değerini bilmiyoruz. Şu anda Müslümanların, Hıristiyanların her türlü Türk’ün Kürdün bir arada yaşadığını biliriz bunu konuşmamız lazım. Keşke her yer Mardin gibi olsa. Onun için her ilin envanterini çıkarmak lazım her il kendi başında büyüyebilir. Şırnak Cizre o bölge ihracatla büyüyebilir, Mardin turizm ile, belki Diyarbakır tarım ile büyüyebilir. Van tarafında hayvancılık ile büyünebilir. Hepsi kendi içerisinde farklı farklı özellikleri olan illerimiz.

Toplantıya katılanların yönelltiği sorulara da cevap veren KADOOĞLU’na daha sonra Mariş Başkanı A.Kadir AKKUŞ ve Bşk Vekili Sabahattin FİDAN tarafından plaket takdim edildi.