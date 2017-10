Mariano’dan ‘milli’ beklenti

Galatasaray’ın sağ beki Mariano, sarı-kırmızılı forma altında çok iyi işler çıkarırken, buradan Brezilya Teknik Direktörü Tite’den beklentilerini sıraladı.

Brezilya basınına konuşan futbolcu, Galatasaray’a gelmenin bir meydan okuma olduğunu söyleyerek, “Brezilya’dan Fransa’ya giderek Avrupa hayalimi gerçekleştirdim. Daha sonra İspanya’da devam ettim. Hedefleri ve zorlukları biliyordum. Büyük liglerdeki mücadeleleleri seviyorum. Türkiye de bunlardan biriydi. Galatasaray’ın renkleri için savaşıp, ligde şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’ne dönmek...” ifadesini kullandı.



Mariano, “Dani Alves ayrıldıktan sonra Barcelona ile bir görüşmen oldu mu?” sorusuna, “Barcelona’dan bana kimse gelmedi, görüşmedi. Bunlar basında yer alan şeylerdi. Barcelona ile adımın geçmesi benim için büyük bir lütuftu” ifadesini kullandı.



Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite ile daha önce çalışmasının kendisi için büyük onur olduğunu dile getiren Mariano, “Tite daha çok tanıdığı oyuncularla çalışmayı seven bir antrenördür. Tercihlerinde de harika işler çıkartıyor. Ben olsam da olmasam da umarım milli takım Rusya’da başarılı olur. Galatasaray’da şu an çok iyiyim. Böyle de devam edeceğim. Umarım bana da bir fırsat gelir. Her şey olabilir” yorumunu yaptı.