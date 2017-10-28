Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mariano’dan ‘milli’ beklenti

Galatasaray’ın sağ beki, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite’ye Türkiye’den sinyal gönderdi, “Şu an çok iyiyim. Umarım bana da şans verir. Ben olsam da olmasam da, umarım milli takım Rusya’da başarılı olur” diye konuştu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:14
Mariano’dan ‘milli’ beklenti

Galatasaray’ın sağ beki Mariano, sarı-kırmızılı forma altında çok iyi işler çıkarırken, buradan Brezilya Teknik Direktörü Tite’den beklentilerini sıraladı.

Brezilya basınına konuşan futbolcu, Galatasaray’a gelmenin bir meydan okuma olduğunu söyleyerek, “Brezilya’dan Fransa’ya giderek Avrupa hayalimi gerçekleştirdim. Daha sonra İspanya’da devam ettim. Hedefleri ve zorlukları biliyordum. Büyük liglerdeki mücadeleleleri seviyorum. Türkiye de bunlardan biriydi. Galatasaray’ın renkleri için savaşıp, ligde şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’ne dönmek...” ifadesini kullandı.
 
Mariano, “Dani Alves ayrıldıktan sonra Barcelona ile bir görüşmen oldu mu?” sorusuna, “Barcelona’dan bana kimse gelmedi, görüşmedi. Bunlar basında yer alan şeylerdi. Barcelona ile adımın geçmesi benim için büyük bir lütuftu” ifadesini kullandı.
 
Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite ile daha önce çalışmasının kendisi için büyük onur olduğunu dile getiren Mariano, “Tite daha çok tanıdığı oyuncularla çalışmayı seven bir antrenördür. Tercihlerinde de harika işler çıkartıyor. Ben olsam da olmasam da umarım milli takım Rusya’da başarılı olur. Galatasaray’da şu an çok iyiyim. Böyle de devam edeceğim. Umarım bana da bir fırsat gelir. Her şey olabilir” yorumunu yaptı.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:14
  1. mariano
  2. galatasaray
  3. brezilya
  4. rusya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni akademik yılın açılış dersi bakan Demircan'dan
    1. Yeni akademik yılın açılış dersi bakan..
    2. 13 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira..
    3. Kağıt toplayıcılarının hali yürek burktu
    4. Bir ilk yaşandı, Trump'tan 29 Ekim...
    5. Eskişehir'de kamyon otobüsle çarpıştı:..
    6. Dr. İhsan Şenocak açığa alındı.....
    7. O ülke Irak’a ve Barzani'ye askeri..
    8. FETÖ’de kılıçlar çekildi… Bu kareleri..
    9. MEB personeline diksiyon eğitimi verildi
    10. Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın..
    11. Bunalıma girdi, pompalıyı ateşledi
    12. Başbakan Yardımcısı Şimşek:..
    13. Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hırsız..
    14. Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43..
    15. 51 terörist öldürüldü, komandolar..
    16. Konutta en yaşlı o ilçe oldu
    17. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyet ve..
    18. Afgan heyetinden Büyük Birlik..
    19. Döviz borcu olanlar ne yapacak?
    20. Alex de Souza'dan açık kapı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var