Mardinliler, Şehitler Tepesi’nde

İstanbul’da yaşayan Mardinliler, Mardinliler Derneği’nin düzenlediği program çerçevesinde Vodefon Stadı’nın yanındaki Şehitler Tepesi’nde buluştu. 36 polisin şehit düştüğü yere karanfil bırakan Mardinliler, şehitler için dua okudular.

Mardinliler Derneği Hanımlar Komisyonu Başkanı Arzu Sidal, burada yaptığı konuşmada, “Bu hain, kalleş terör saldırısını kınamak için toplanmış bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz. Biz bir olunca güzeliz, bir olacağız, diri olacağız ve hepimiz birlikte güçlü olacağız. İnşallah böyle bir saldırı daha görmeyiz. Hepimizin başı sağ olsun, dernek olarak devletimizin, milletimizin yanındayız.” dedi.

ÇELME TAKMAK İSTİYORLAR

Daha sonra söz alan 23. Dönem Milletvekili Cüneyt Yüksel ise, bu vatanın her bir karışında şehit kanı olduğunu belirterek, “Maalesef burada da, şehitler tepesinde 44 vatandaşımızın canına kast edildi. Ama onlar ölü değiller, diridirler çünkü şehitlerdir. Hem İstanbul’daki hem de Kayseri’deki saldırıda şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.” ifadesini kullandı.

Türk milletinin evlatlarını askere gönderirken “Ölürsen şehit olarak, kalırsan gazi olarak dön” dediğini hatırlatan Yüksel, şunları söyledi: “Her bir evladımızı işte o duygularla gönderiyoruz. Türkiye olarak, birlik ve beraberlik içinde hep birlikte duygularımızı, kalbimizi ortaya koyacağız. İşte bugün o gündür, birlikte olma günüdür. Bugün; büyük Türkiye’yi bütün dünyaya gösterme günüdür. Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, Kurtuluş Savaşı’na kadar bu vatanın her bir karışı şehit kanıyla yoğruldu. Biz onları Hz. Peygamber’e (SAV) komşu olarak gönderdik.”

Türkiye’nin ne zaman büyük işler yapsa çelme takanların çıktığını vurgulayan Cüneyt Yüksel, konuşmasını “Ne yarlarsa yapsınlar milletimiz bunlara pabuç bırakamayacak. Suriye’de, Irak’ta olanlar buradan bağımsız değildir. Şunu göstermemiz lazım; Türkiye ne Suriye, ne Mısır, ne Irak’tır. Mardinliler Derneği olarak Türkiye’nin her bir evladına sesleniyoruz; Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gelin hep birlikte olalım, güçlü Türkiye olalım.” sözleriyle tamamladı.

Mardinliler Derneği Başkanı Fuat Bodur ise, Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, “Gerçekten birlikte, dirlikte olma günüdür. Bütün hemşehrilerimize davete uyup geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Allah, kimseyi vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın. Küresel güçler ülkemizi Suriye’ye, Libya’ya, Irak’a çevirmek istiyor, uyanık olmalıyız” dedi.

Konuşmalardan sonra şehitler için karanfil bırakıldı ve dualar edildikten sonra görevli polislerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Müslüm Aktürk /İ STANBUL