Mardinli işadamından güvenlik güçlerine moral klibi

Mardinli işadamı Ali Sinanoğlu’nun güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla Mardin ve İstanbul’da çektiği klip, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kardeşlik ve vatan sevgisinin ön planda tutulduğu klibin Mardin ayağında kentin tarihi mekanları yer alıyor. Klipte ayrıca Derik Kaymakamı Şehit Muhammed Fatih Safitürk de, “Rahat uyu şehidim vatan kartal yüreklerle emin ellerde” mesajı ile anılıyor. Sinanoğlu çekimlerini Türkiye’nin 81 ilinde tüm asker ve polisleri kapsamasını istediğini, fakat bürokratik işlemler ve zaman darlığı nedeni ile İstanbul ve Mardin’deki güvenlik güçleri ile çekildiğini söyledi. Sinanoğlu, gençliğin televizyondaki sahte süper kahramanları değil gerçek kahramanları örnek alması gerektiğine vurgu yaparak, “Klipte hedefimiz kahraman güvenlik güçlerimize, şehit ve gazilerimize hem moral olması hem de örnek alınması gerekenin batının sanal kahramanları “Superman, Örümcek Adam’ın değil de kendi kahramanlarının olduğunu göstermek” dedi.

“Gençlerimiz asker ve polisimize özenmeli”

Yerine ulaşacak sosyal projelerde her zaman bulunma gayretinde olan biri olduğunu dile getiren Sinanoğlu, “Bugün baktığımızda gençlik ve toplumda bir ayrışma oluyor. Vatanın var olması için şehit ve gazi olan kahraman emniyet güçlerimizi ve askerlerimizi unutturmamak için böyle bir çalışma yaptık. Gençlere kendi çevrelerinden, yapılarından yetişen kahramanlara özenmesi için bu klipte bir mesaj vermek istedik” diye konuştu.

“Kardeşliğin örnek şehri Mardin”

Çekimler için özellikle Mardin’i seçtiklerini aktaran Sinanoğlu, şunları kaydetti:

“Kardeşliğin huzurun Türk, Kürt, Süryani ve Arapların kardeşçe yaşadığı kentten birlik mesajı vermek istedik. Askerimizin kapısını çaldık fakat prosedürden dolayı bir gecikme yaşandı. Tanıdığımız, bildiğimiz ve çaldığımız kapılardan çok geç cevap geldi. O nedenle askerimiz görüntülerde yok ama bu klip tüm güvenlik güçlerimize armağandır. Yaptığımız klip sosyal medyada büyümeye doğru gidiyor.”