Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Hacı Mehmet Şan yönetimindeki traktör Mardin’in Mazıdığı ilçesi Sakızlı köyü mevkiinde devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, traktörde bulunan 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan 112 acil servis ambulansları ile Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.