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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Mazıdağı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:44
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Hacı Mehmet Şan yönetimindeki traktör Mardin’in Mazıdığı ilçesi Sakızlı köyü mevkiinde devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, traktörde bulunan 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan 112 acil servis ambulansları ile Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 13:44
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