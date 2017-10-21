Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Mazıdağı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.21 Ekim 2017 Cumartesi 13:44
Hacı Mehmet Şan yönetimindeki traktör Mardin’in Mazıdığı ilçesi Sakızlı köyü mevkiinde devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, traktörde bulunan 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar bölgeye çağrılan 112 acil servis ambulansları ile Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.