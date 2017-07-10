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Mardin'in 23 köyünde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği tarafından merkez Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerine bağlı 23 köyde 7 Temmuz günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün itibariyle kaldırıldı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:19
Mardin'in 23 köyünde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı 23 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:  

"İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden, Ömerli İlçemiz kırsalında bulunan Harmankaya, Duygulu, Kovanlı; Nusaybin İlçemiz kırsalında bulunan Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Dellıağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu, Dirim; Artuklu İlçemiz kırsalında bulunan Ahmetli, Aytepe, Sulak Mahalleleri ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü Saat:13:00’den itibaren kaldırılmıştır.

Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyettendolayı teşekkür ederiz"

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:19
  1. mardin
  2. sokağa çıkma yasağı
  3. 23 köy
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