Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat yapılıyor

Mardin'den Suriye sınırına sevk edilen 20 araçlık askeri konvoy, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ulaştı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 20:42
Mardin'den Suriye sınırına askeri sevkiyat yapılıyor

Askeri çekicilerin taşıdığı zırhlı personel taşıyıcılar ve mühimmat yüklü araçların yer aldığı konvoyun geceyi Şanlıurfa'da geçirip yarın Suriye sınırına sevk edileceği öğrenildi.

Mardin'de konuşlu birliklerden 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılacak takviye zırhlı personel taşıyıcı ile mühimmat yüklü kamyon ve kamyonetlerin bulunduğu 20 araçlık konvoy, akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında 20nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giren konvoyun geceyi burada geçireceği belirtildi. Konvoyun, polislerin güvenlik önlemleri arasında tugaya girişi sırasında yollar trafiğe kapatıldı. Askeri konvoyun, yarın konuşlanacakları Suriye sınırına gideceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 20:42
  1. Suriye
  2. Mardin
  3. Şanlurfa
  4. afrin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de terör operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
    1. Tunceli'de terör operasyonu: 5 kişi..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuray..
    3. Amerika ve Rusya'dan BMGK'da Suriye..
    4. Esed rejiminin Dışişleri Bakan..
    5. Doğu Karadeniz’de terör örgütü PKK’ya..
    6. Numan Kurtulmuş: Yakında diz..
    7. Atletico Madrid'in hisselerinin yüzde..
    8. Trabzonspor'da Burak sevinci!
    9. Bozdağ: ABD, Türkiye'yi oyalamaktan..
    10. Utah Jazz hız kesmiyor
    11. ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar..
    12. Birbirlerine girdiler… BMGK’da soğuk..
    13. Ersan İlyasova'dan Pistons'a karşı 19..
    14. Cedi Osman galibiyete pay sağladığı..
    15. Almanya Kış Olimpiyatlarında..
    16. UEFA'dan Sarvan'a görev
    17. İstanbul'daki EDS'ler yenilendi
    18. İran: Amerika DEAŞ'lıları helikoptere..
    19. Hatay'da akıl almaz kaza! Gören..
    20. Çok konuşulacak iddia… ‘ABD..
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    Rum Başpiskopos: Zor durumdayız, Türkiye bizi...
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
    AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal medyayı salladı...
    AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal medyayı salladı...