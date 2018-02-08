THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mardin'de trafik kazası: 2 kişi yaralı

Midyat ilçesinde bir otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

08 Şubat 2018 Perşembe 10:00
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi yaralı

Ö.A., idaresindeki 47 LG 082 plakalı otomobil İdil-Midyat karayolunun 4. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Ö.A. ve M.E.A. takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilden yaralı olarak kurtuldu. Yaralıların 121 acil servis ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:00
  1. mardin
  2. midyat
  3. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının gramı güne nasıl başladı?
    1. Altının gramı güne nasıl başladı?
    2. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
    3. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
    4. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
    5. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
    6. Terim'den oyuncularına uyarı
    7. Altay Tankı için tarihi gün
    8. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    9. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
    10. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
    11. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
    12. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
    13. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
    14. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
    15. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
    16. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
    17. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
    18. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
    19. Esed, ABD askerleriyle çatıştı!..
    20. Türkiye'den AB'ye 'Vize serbestisine..
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar