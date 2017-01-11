Mardin'de terör örgütüne ağır darbe

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen yıl düzenlenen 203 terör operasyonunda, 535 terörist ile 738 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
2015 yılında 105, 2016 yılında 535 terörist operasyonlarda etkisiz hale getirildi. Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonlarda da gözaltına alınan 661 kişiden 383'ünün tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, geçen yıl 259 uzun namlulu silah, 71 tabanca, 34 bin 167 mermi, 284 el bombası ve 738 el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. denildi.