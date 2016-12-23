Mardin'de terör örgütü PKK ve hain saldırıları kınandı

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Mardin'de düzenlenen, "Huzur ve Kardeşlik" mitingine katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto edildi. Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların bir arada, kardeşçe yaşadığı Mardin'de 52 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu, "Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda düzenlenen mitinge soğuk havaya rağmen katılan her yaştan Türk, Kürt, Arap ve Süryani terörü protesto etti.

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"Her zaman devletimizin arkasındayız"

Mitinge katılanlardan Mehmet Çetinalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Terörü lanetlediklerini vurgulayan Çetinalan, "Hepimiz bir arada kardeşçe yaşayacağız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman devletimizin arkasındayız." dedi.

"Bu saldırıların üstesinden geleceğiz"

Aslan Paşaoğlu, terör saldırılarından büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Terör saldırılarını kınadıklarını ve lanetlediklerini anlatan Paşaoğlu, Mardin'in farklı din ve dilde vatandaşların bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehir olduğunu vurgulayarak, bu birlik ve beraberliği hiçbir gücün bozamayacağını kaydetti.

Paşaoğlu, "Bizi kimse bölemez, hepimiz biriz ve inşallah bu saldırıların da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

"Ülkemiz ve birliğimiz için buradayız"

Aysel Karataş, her şehit haberi duyduklarında kendi evlatlarını yitirmiş gibi üzüntü yaşadıklarını belirterek, terörün bir an önce bitmesini istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini aktaran Karataş, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, ona zeval vermesin, kalan ömrümü de ona bağışlasın. O olmasa zaten Türkiye Suriye olmuştu. Bunu yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ülkemiz ve birliğimiz için hepimiz buradayız. Recep Tayip Erdoğan ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki Adil Cihan, birlik ve beraberlik ile her şeyin üstesinden gelineceğine inandığını söyledi.

Dış güçlerin desteklediği terör örgütlerinin Türkiye'yi rahatsız ettiğini kaydeden Cihan, saldırıların son bulmasını istediklerini kaydetti.

"Birlik ve berberliğimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz"

Gülcan Demet, Mardin’i çok sevdiğini, kentte kardeşçe bir yaşamın söz konusu olduğunu belirtti.

Vatan ve bayrak için hayatını ortaya koyan bütün güvenlik güçlerine dua ettiklerini dile getiren Demet, şöyle konuşu:

"Askerimizi, polislerimizi Allah korusun. Rabbim evlatlarımızı her türlü şerden korusun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da başımızdan eksik etmesin. Vatanımızı korumak için hep beraber el ele vermemiz lazım. Bu şekilde birlik ve berberliğimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz inşallah."

Lise öğrencisi Büşra Özçelik Mardin’de kardeşçe yaşadıklarını anlattı.

Özçelik, "Bizi asla bölemeyecekler. Birlikteyiz ve hep birlikte buradayız." dedi.

"Hiç kimse huzurumuzu bozamayacak"

Mehmet Yıldız, binlerce yıl ülkede Kürt, Türk ve Arap birlik içinde yaşandığına dikkati çekti.

Yıldız, "Birlik ve beraberliğimiz devam etsin diye ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hiç kimse huzurumuzu bozamayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Bu vatan bölünmez, bayrak inmez, şehitler ölmez." şeklinde konuştu.

Adnan Günbegi de dinlerin ve dillerin güzel kenti Mardin'den, son dönemde yaşanan olayları kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.

Terör örgütlerine karşı bir vatandaş olarak tepkilerini en şiddetli şekilde dile getirdiklerini vurgulayan Günbegi, bir daha terör saldırılarının yaşanmasını istemediklerini aktardı.