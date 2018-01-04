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Mardin'de silahlı kavga, ölü ve yaralılar var

Mardin'in de iki akraba grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:36
Mardin'de silahlı kavga, ölü ve yaralılar var

Olay, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, Ahmet Bayar hayatını kaybetti, A.B., Ş.B., ve A.B. yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:36
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