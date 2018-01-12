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Mardin'de PKK'lılara ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsalında tespit edilen 3 sığınakta PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:33
Mardin'de PKK'lılara ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mazıdağı ilçesi kırsalında yapılan arazi taraması sırasında 3 sığınak tespit edildiği belirtildi.

Sığınaklarda tabanca şarjörü, 15 fişek, yağmurluk, kıyafet, sırt çantası ile yaşam ve giyim malzemelerinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:33
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