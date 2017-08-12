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Mardin’de PKK’dan kaçtı güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin’de PKK/PYD’den kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:01
Mardin’de PKK’dan kaçtı güvenlik güçlerine teslim oldu

Mardin Nusaybin’de, PKK/PYD’den kaçan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak’ta devam eden operasyonda 1 el yapımı patlayıcı ve 5 mutfak tüpü ile çok miktarda yaşam malzemesi tespit edilerek imha edildi. Siirt Pervari’de 1 el yapımı patlayıcı, Muş Varto’da da 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:01
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