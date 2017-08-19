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Mardin’de kültür projesine destek

Mardin Müzesi, Tarih Vakfı ve DİKA ortaklığıyla hazırlanan “Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma Projesi” İngiltere’nin uluslararası eğitim ve kültürel çalışmalardan sorumlu en büyük organizasyonu olan British Council’dan 100 bin pound hibe desteği aldı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:29
Mardin’de kültür projesine destek

Müze Müdürü Nihat Erdoğan, müzenin koruma, araştırma, sergileme ve eğitim işlevinin yanı sıra halkın kültürünün korunması ve yaşatılması için somut olmayan kültürel mirasın da müzenin görev ve sorumluluğu alanında kaldığını belirtti. Mardin Müzesi olarak Masalcılar Buluşması, Bilali Şenliği, Rahvan At Yarışları, Geleneksel Çocuk Oyunları Araştırmaları, Geleneksel El Sanatları Atölyeleri, Uçurtma Festivali, Yaşayan İnsan Hazineleri: Son Meslek Ustaları, Mardin Yemek Kültürü, Mardin’in Sesleri Projesi, Leyli Geceleri gibi somut olmayan kültürel miras çalışması yaptıklarını ifade etti. Biritish Council tarafından kabul edilen “Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma Projesini”, DİKA ve Tarih Vakfı’yla birlikte tasarladıklarını ve birlikte yürüteceklerini aktaran Erdoğan, “Emeği geçen ve destek verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:29
  1. İngiltere
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