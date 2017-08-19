Mardin’de kültür projesine destek

Müze Müdürü Nihat Erdoğan, müzenin koruma, araştırma, sergileme ve eğitim işlevinin yanı sıra halkın kültürünün korunması ve yaşatılması için somut olmayan kültürel mirasın da müzenin görev ve sorumluluğu alanında kaldığını belirtti. Mardin Müzesi olarak Masalcılar Buluşması, Bilali Şenliği, Rahvan At Yarışları, Geleneksel Çocuk Oyunları Araştırmaları, Geleneksel El Sanatları Atölyeleri, Uçurtma Festivali, Yaşayan İnsan Hazineleri: Son Meslek Ustaları, Mardin Yemek Kültürü, Mardin’in Sesleri Projesi, Leyli Geceleri gibi somut olmayan kültürel miras çalışması yaptıklarını ifade etti. Biritish Council tarafından kabul edilen “Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma Projesini”, DİKA ve Tarih Vakfı’yla birlikte tasarladıklarını ve birlikte yürüteceklerini aktaran Erdoğan, “Emeği geçen ve destek verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.