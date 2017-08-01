Mardin’de kaçakçılık operasyonu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kızıltepe ve Nusaybin KOM Şube Müdürlüğü ekipleri torbacılara ve kaçakçılara göz açtırmadı. Düzenlenen operasyonda terör örgütüne finans sağlamak amacıyla kaçak sigara ve uyuşturucu madde satan 10 kişi göz altına alındı. Kızıltepe ve Nusaybin KOM Grup Amirliği’nin ortak çalışmasında tarihi İpekyolu ve Mardin-Diyarbakır karayolu üzerinde yapılan 4 farklı uygulamada 13 bin 530 paket kaçak sigara, 80 kilogram tütün, 40 kilogram kaçak çay ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Torbacılara yönelik yapılan ikinci operasyonda Kızıltepe ve Nusaybin KOM Grup Amirliği tarafından sokak satıcısı olup terör örgütüne finans sağlayan uyuşturucu madde satışında 4 farklı torbacı, sokak satıcısından içime ve satışa hazır vaziyette 2 fişek halinde toplamda 3.2 gram esrar, 3 fişek halinde toplamda 6 gram eroinele geçirildi. Operasyonlarda toplam 10 kişi gözaltına alındı.