Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mardin'de hain tuzak

Mardin'in Artuklu ilçesinde teröristlerceyol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:09
Mardin'de hain tuzak

Olay, saat 21.15 sıralarında Artuklu ilçesi Kamor mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın aracın geçişinden birkaç saniye sonra meydana gelmesi muhtemel faciayı önlerken, 2 polis yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 22:09
  1. mardin patlama
  • Mehmet Mehmet 5 sa önce
    Allahın laneti KÂFİR pkkdaeş ve diğer bozgunculuk yapan domuz sürülerinin ve onlara gönül bağlayanların üzerine olsun
  • Alparslan1071Alparslan10719 sa önce
    Haçlının siyonist köpekleri yok edilmeden ümmete rahat yok...
  • Ebu Harun Ebu Harun 12 sa önce
    Kahrolsun pkk ve onun işbirlikçileri... Midyat'ın sesi....
  • Yakut Yakut 13 sa önce
    Ya Kahhar İslam düşmanlarını Kahreyle, bizede emrettiğin ve razı olduğun şekilde yaşamayı nasip eyle Amin.Nasip et ki düşmanlarını Cehennemine göndermeye gücümüz olsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  1. İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
  2. Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı..
  3. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
  4. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
  5. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
  6. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
  7. İngiltere'de skandal program
  8. Suriye'den flaş NATO açıklaması
  9. Budistler sokağa döküldü:..
  10. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup..
  12. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
  13. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
  14. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
  15. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
  16. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
  17. Hawking'in doktora tezi erişime..
  18. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
  19. Pos tefeciliğine darbe
  20. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
Haberi duyurdular! Gözlerini İdlib'e diktiler
Haberi duyurdular! Gözlerini İdlib'e diktiler
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…