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Mardin'de feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2017 Pazar 04:19
Mardin'de feci kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Abdulgafur Yılmaz (30) yönetimindeki 21 AV 248 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır karayolunun Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü mevkisinde 10 MJ 883 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından 21 AV 248 plakalı LPG'li otomobil alev aldı. Sürücü Yılmaz, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kısa sürede otomobili saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Araçta iki kişi daha olduğunun söylenmesi üzerine yapılan incelemede ön koltukta Kasım Yılmaz (27) ve kucağındaki 4 yaşındaki kızının cesetleri bulundu.

Kazada yaralanan sürücü Yılmaz ile diğer otomobildeki İlyas (29), Atiye (5), Selahaddin (2), Şehriban (8), Cihat (22), Nuray (31), Hıdır (2) ve Fırat Erin (17), kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İlyas ve Atiye Erin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi..

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 04:19
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