Mardin'de fabrikada patlama: 5 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, bir kireç fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:08
İstasyon Mahallesi'ndeki Artuklu-Kızıltepe karayolunda bulunan bir kireç fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.
PATLAMADA YARALANANLAR
Patlamada fabrika çalışanları Erkan Kerelti, Adnan Başboğa, Uğur Onur, Veysi Akar ve Halit Yurdakul yaralandı. Yaralılar ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.