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Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna girmekte buldu

Mardin’in Midyat ilçesinde bir kadın, evinin kanalizasyon sisteminin yapılmamasına tepki göstererek, fosseptik çukuruna girdi. Belediye başkanı ile telefonda görüştürülüp, olay yerindeki yetkililere sisteminin yapılacağına ilişkin Kur’an’a el bastıran kadın 2,5 saatte ikna edilerek çukurdan çıkarıldı.

06 Ağustos 2017 Pazar 13:11
Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna girmekte buldu

Olay, Midyat ilçesi Sivrice Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin kanalizasyon sisteminin yapılmamasına tepki gösteren D.T. (27) adlı kadın, söz konusu durumu protesto etmek için evinin bahçesindeki fosseptik çukuruna girdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), itfaiye ve 112 ekipleri gönderildi. Ekiplerin tüm girişimlerine rağmen kadın, bulunduğu yerden çıkmadı. Bunun üzerine kadın, Ankara’da bulunan İlçe Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu ile telefonla görüştürüldü. Nasıroğlu’ndan evinin kanalizasyon sisteminin yapılacağı sözünü alan kadın, bununla da yetinmeyip, olay yerinde bulunan yetkililerden sistemin yapılacağına ilişkin Kur’an’ı Kerim’e el basmasını istedi. Yetkililerin, getirilen Kur’an’a el basmasıyla ikna olan kadın, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından yaklaşık 2,5 saat kaldığı çukurdan çıkarılarak, hastaneye götürüldü.

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Midyat İtfaiye Amiri Tekin Akkurt, “Sivrice Mahallesi’nde lağım kuyusuna giren bir kadın ihbarı aldık. Ekiple birlikte hareket ettik. Söz verdik ona elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kanal talebi var kadının. Bu yapılacak. Belediye Başkanımız Şehmus Nasıroğlu ile görüştük, yardımcı olacak” dedi.

MARSU Midyat Şube Müdürü Tarık Şimşek, konunun kendilerine intikal etmesiyle birlikte hemen olay yerine gelmek için yola çıktıklarını ancak yoldayken kadının hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldıklarını anlatarak, “Eşimle birlikte hastaneye geçtik. Eşimle kadını görüştürdüm, sıkıntısının ne olduğunu sordum. Kanalizasyon sıkıntısının olduğunu söylemiş. Kendisine ne sıkıntısı varsa hal olacağını ve kaç metre ise yapılacağını tebliğ ettik, söz verdik” diye konuştu.

İHA

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 13:11
  1. Mardin
  2. Midyat
  3. kanalizasyon
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