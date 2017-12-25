Mardin'de ahır çöktü... Onlarca hayvan telef oldu
Mardin’in Yeşilli ilçesinde aşırı toprak yükü nedeniyle ahırda meydana gelen göçük sonucu 74 küçükbaş hayvan telef oldu.25 Aralık 2017 Pazartesi 03:26
Mardin’in Yeşilli ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 74 küçükbaş hayvan telef oldu. Yeşilli ilçesi Koyunlu Mahallesi Yapraklı mezrasında, Tahsin İldeniz’e ait ahırın tavanı çöktü. Olayda, ahırda bulunan 199 küçükbaş hayvandan 74’ü telef oldu, çok sayıda hayvan da yaralandı.
Göçüğün, arka cephesi kayalığa yaslanmış ahırın bu istikametten gelen aşırı toprak yükü nedeniyle meydana geldiği belirlendi.