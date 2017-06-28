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Mardin’de ağaçlık alanda yangın

Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Organize Sanayide bulunan ağaçlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın tehlikeye yol açtı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
Mardin’de ağaçlık alanda yangın

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi bölgesinde ağaçlandırılmış ve otlak alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın nedeniyle sanayi bölgesi üzerinde yoğun duman oluştu. Yangına Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalılıklarda çıkan yangında birçok çam ağacı zarar görürken yangının çıkış nedeniyle ilgili yetkililer inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
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