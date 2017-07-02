Mardin’de 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Mardin Dargeçit kırsalında birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı ile 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.02 Temmuz 2017 Pazar 12:03
TSK, Mardin Dargeçit kırsalında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.