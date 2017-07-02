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Mardin’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Mardin Dargeçit kırsalında birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatı ile 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:03
Mardin’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Mardin Dargeçit kırsalında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:03
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  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK
  4. Türk Hava Kuvvetleri
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