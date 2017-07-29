Mardin’de 5 sokak satıcısı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlü, Kızıltepe Narkotik Grup Amirliği ve Nusaybin KOM Grup Amirliğince, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışmalar yapıldı. 3 ayrı çalışmada, S.E., H.S.K., A.Ç., E.Y. ile yabancı uyruklu F.A. isimli sokak satıcıları yakalandı. Şahıslardan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıslarla birlikte, 20,27 gram eroin ele geçirildi.