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Mardin’de 5 sokak satıcısı yakalandı

Mardin Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 5 sokak satıcısı yakalandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:52
Mardin’de 5 sokak satıcısı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlü, Kızıltepe Narkotik Grup Amirliği ve Nusaybin KOM Grup Amirliğince, uyuşturucu tacirlerine yönelik ortak çalışmalar yapıldı. 3 ayrı çalışmada, S.E., H.S.K., A.Ç., E.Y. ile yabancı uyruklu F.A. isimli sokak satıcıları yakalandı. Şahıslardan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıslarla birlikte, 20,27 gram eroin ele geçirildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:52
  1. Mardin
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Nusaybin
  4. Kızıltepe
  5. Narkotik
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