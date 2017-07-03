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Mardin'de 2 günlük 'sıcak' tatili geldi

Mardin'de sıcak hava nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 2 gün idari izinli sayılacak.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:30
Mardin'de 2 günlük 'sıcak' tatili geldi

Mardin'de sıcak hava dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 2 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre ilde bugün ve yarın hava sıcaklığının yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca Mardin'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, rapor ile belgelemek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların bugün ve yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:30
  1. Mardin
  2. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
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