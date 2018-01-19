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Mardin toz bulutu altında kaldı

Mardin'de bugün etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutlarının yağmurla birleşmesiyle birlikte çamur sağnağı yüzünden havalar da henüz aydınlanmadı.

19 Ocak 2018 Cuma 10:45
Mardin toz bulutu altında kaldı

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştı. Bir anda gökyüzü kızıl renge büründüğü Mardin'de elektrikler de kesilincevatandaşlar zor durumda kaldı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler far lambalarını yakmak zorunda kalırken sokak lambalarının da ışıkları açıldı.

Suriye üzerinden kuvvetli esen kuzeyli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi. 

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya gidenöğrenciler ise zor anlar yaşadı. Tozlu havada yağan yağmurla birlikte gökten adeta çamur yağdı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.
Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 50 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 10:45
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