Mardin Ovası için geri sayım!

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Mardin ve Kızıltepe ovalarının ilk merhalesi olan, yaklaşık 30 bin hektar alanın sulanmasına ekim-kasım aylarında başlanabileceğini bildirdi.

Derik'e kadar ana kanal yapımının bitirildiğini kaydeden Karahocagil, "Bu sene Mardin ve Kızıltepe ovalarının ilk merhalesi olan, yaklaşık 30 bin hektar alanın sulamaları başlayacak diye planlıyoruz. Ekim, kasım ayları gibi, ikinci ürünlerin sulama ihtiyacında su verilecek diye düşünüyoruz." dedi.

Karahocagil, bölgenin sulanmaya başlamasıyla katma değeri yüksek ürünlerin ekiminin artacağını aktararak, verimin de 4-7 kat arasında artacağı beklentisini dile getirdi.