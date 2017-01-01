MarCom ödülleri sahiplerine dağıtıldı

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı Akmerkez ve Akkök Holding iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı ve Akasya dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim ödüllerinden olan MarCom’da toplam 21 ödül kazandı. Farklı kategorilerde değerlendirilen projeleriyle üç alışveriş merkezi, toplam altı onur, on altın ve beş platin ödüle layık görüldü.

Pazarlama ve iletişim alanında çalışan sektör profesyonellerinin yaratıcılıklarını onurlandıran MarCom Ödülleri’ne bu sene Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki yatırımları Akmerkez, Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri damgasını vurdu. 1995 yılından beri düzenlenen ve sektörünün en saygın şirket ve sivil toplum kuruluşlarından her yıl ortalama 6 binin üzerinde başvuru alan uluslararası MarCom Ödülleri, toplam 21 ödülle Akmerkez, Akbatı ve Akasya’yı onurlandırdı.