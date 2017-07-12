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Marcelo sağlık kontrolü için Lyon'a gidiyor

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Marcelo'nun bugün saat 15'te sağlık kontrolünden geçmek üzere Lyon'a gideceği belirtildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:56
Marcelo sağlık kontrolü için Lyon'a gidiyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Marcelo Guedes, adım adım Olympique Lyon'a yaklaşıyor.

BeIN Sports'un son dakikasına göre Brezilyalı oyuncusu Marcelo, sağlık kontrolü için bugün saat 15:00'te Lyon'a gidiyor.

Fransız ekibinin Marcelo için Beşiktaş'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Siyah-beyazlı takımın bu parayla forvet transferi gerçekleştireceği ifade ediliyor.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:56
  1. Beşiktaş
  2. Brezilya
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