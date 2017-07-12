Marcelo sağlık kontrolü için Lyon'a gidiyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Marcelo Guedes, adım adım Olympique Lyon'a yaklaşıyor.

BeIN Sports'un son dakikasına göre Brezilyalı oyuncusu Marcelo, sağlık kontrolü için bugün saat 15:00'te Lyon'a gidiyor.

Fransız ekibinin Marcelo için Beşiktaş'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Siyah-beyazlı takımın bu parayla forvet transferi gerçekleştireceği ifade ediliyor.