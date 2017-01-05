Marcelo Guedes: Mitrovic'i tanımıyorum

Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Marcelo Guedes açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Marcelo Guedes, takımın geçen seneye göre çok değiştiğini ifade ederek, "Aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Yavaş yavaş üstüne koyan bir takımız. Şampiyon olabilecek güce sahibiz" dedi.
Marcelo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:
- "Brezilya Milli Takımı'nda oynamak zor"
- Milli takım her zaman hayalimdi ve öyle de devam ediyor. Baktığımızda milli takımda oynamak zor. Büyük bir takımda oynuyorum. Hiçbir şey imkansız değil. Aynı seviyeyi yakalamak kolay değil. Yavaş yavaş üstüne koyan bir takımız. Şampiyon olabilecek güce sahibiz."
- "Mitrovic'i tanımıyorum"
- Yeni transfer Matej Mitrovic'i tanıyıp tanımadığıyla alakalı sorulan soruya deneyimli stoper, "Kendisini tanımıyorum. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Kaliteli bir oyuncudur umarım ve takımımıza katkı sağlar."
- "Advocaat derbilerde çok iyidir"
- Fenerbahçe üstüne koyan bir takım. Hoca da motive edici bir hoca. Özellikle derbilerde çok iyidir. Tecrübeleri ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarışın içerisinde olacaktır."