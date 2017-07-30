Maraş dondurmasının lezzeti sınırları aştı

Üretiminde kullanılan keçi sütü ve salep bitkisinin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan "Maraş dondurması", dünyanın farklı ülkelerinde adeta Türkiye'nin turizm elçiliğini üstleniyor.

Osmanlı döneminde, saraylarda "karsambaç" adı verilen bir tür buzlu tatlının uzantısı olarak ortaya çıkan, şeker, süt ve salebin usta ellerde karıştırılmasıyla sakız gibi uzayan Maraş dondurması, kendine özgü hoş lezzeti ve aroması, özlü, homojen parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre muhafaza etmesiyle diğer dondurmalardan farklılaşıyor.

Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan dondurma, Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşerek adeta sembolü haline geldi. Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aromanın yanı sıra yapımında sarf edilmesi gereken ustalık ve beceriyle de öne çıkıyor.

Kahramanmaraşlı dondurma üreticileri de bu ustalık ve becerileriyle Kahramanmaraş'ın lezzetini dünyanın farklı ülkelerine ulaştırarak damakları tatlandırıyor. Türkiye ile özdeşleşen Maraş dondurması, firmalar aracılığıyla özellikle Çin başta olmak üzere Uzakdoğu'dan Arap yarımadasına ve Avrupa ülkelerine kadar ulaştırılıyor.

"Maraş dondurması Türkiye'nin reklamıdır"

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ünü dünyaya yayılan dondurmanın adeta bir turizm sektörü haline geldiğini ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Firma olarak dünyanın farklı ülkelerinde ciddi bir pazar ağlarının bulunduğunu ifade eden Kanbur, Türk ürünlerini dünya vatandaşlarına sunduklarını belirtti.

Kanbur, Maraş dondurmasının marka değeriyle Türkiye'nin reklamının yapıldığını dile getirerek,"Kahramanmaraş dondurması aynı zamanda Türkiye'nin reklamıdır. Türkiye ile dondurma özdeşleşmiş. Bu büyük bir aşama. Türkiye'ye gelen bir insan bu ülkede dondurmanın meşhur olduğunu biliyor. Bizler de açılışlar için yurt dışına çıktığımızda orada da bunu görüyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde varız. Şu anda 5-6 ülkede yeni açılışlar yapıyoruz. Çok seviyoruz, Türk ürünlerinin dünya pazarlarında satılması bizi gururlandırıyor. Ülkem adına çok çok seviniyorum. İtalya'da gezerken bir mermerin üstünde Kahramanmaraş yazısına rastladım. Altında da 'tatlı ve dondurma burada yenir' yazıyor. Gerisini artık siz düşünün." diye konuştu.

Alpedo ve Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise dünyaca ünlü Maraş dondurmasını üretmenin ve dünyaya bu lezzeti sunmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Dünyanın birçok bölgesine dondurma sattıklarına dikkati çeken Kervancıoğlu, günlük üretimlerinin 75 ton olduğunu belirterek "Biz dondurmayla Türkiye'nin turizm elçisiyiz. Kahramanmaraş denilince akla dondurma geliyor. Biz de onun için bu dondurmaya ağırlık veriyoruz. Türkiye'nin her tarafına ve dünyanın farklı ülkelerine dondurma sevki yapıyoruz. Bu kalite ve tattan dünyanın da faydalanmasını istiyoruz. Tatlılarımız da meşhur bunu da belirtmek istiyorum." dedi.