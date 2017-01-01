Mar Yapı yeni projesi ile İzmir’de

Bugüne kadar İstanbul’da oluşturduğu ‘G’ konseptini İzmirlilerle tanıştıracak olan Mar Yapı, 2018 yılında İzmir’e yakışır bir “G” projesine imza atacak. Divan, YOO, Rotana, Wanda gibi ulusal ve uluslararası lider markalarla yaptığı işbirlikleri ve sektörde fark yaratarak hayata geçirdiği projeler ile kısa zamanda yatırımcıların gözdesi haline gelen Mar Yapı, 2018 yılında İzmir Bornova’da ilk projesinin hayata geçirecek. Mar Yapı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Robert Varon, “Mar Yapı olarak gayrimenkul sektöründe her zaman fark yaratan projelerle gündeme geldik, yaşam kalitesini yükselten, sunduğumuz hizmetler ile ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralayan ‘G’ yaşam konseptini farklı şehirlerle de tanıştırmanın zamanı geldiğine inanıyorum. 2018 yılında İzmir’de İzmirlilere yakışır bir ‘G’ projesi hayata geçireceğiz” dedi.