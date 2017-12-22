Mao’cu milislerden dini bayram süresince ateşkes

İnternet sitesinde yayınlanan bildiride Jorge Madlos, komünist Yeni Halk Ordusu (NPA) Ka Oris’in sözcüsü, ateşkesin cumartesi gününden Salı gününe kadar süreceğini ve grup 49’uncu yıldönümünü kutlayacağını söyledi.

Madlos, “NPA ve halk militelerinin tüm birimleri, halkı ve devrimci güçleri savunmak için aktif savunma modunda kalacak” dedi. Ayrıca, gerillaların “herhangi bir düşmanca eylem veya harekete karşı yüksek derecede dikkatli ve hazırlıklı olarak kalmayı sürdüreceklerini” belirtti.”

Perşembe günü, savunma bölümü Filipinlilerin “stressiz” bir Noel sezonu kutlamasına izin vermek için aynı dönemde bir mütareke ilan etti.

Hem hükümet hem de NPA, iki tarafın ilk kez Norveç’in aradığı barış görüşmelerini kabul ettiği 1980’lerin sonundan bu yana Noel ateşkesleri ilan ettiler. Müzakereler durdu ve şimdi Başkan Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte tarafından hurdalıp bırakıldıktan sonra gelenek devam etti.

3000 dolayında olduğu tahmin edilen NPA isyancıları, yaklaşık 40 yıldır 40.000’den fazla insanın ölümüne sebeb oldu.

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