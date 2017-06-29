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Manyetizmayla tuğlayı havada tuttu
Brusspup adlı YouTube kanalı manyetik bir araç kullanarak tuğlayı havada tutmayı başardı.
29 Haziran 2017 Perşembe 18:38
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 18:38
Brusspup
tuğla
manyetizma
Ad Soyad
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