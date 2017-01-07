Mantığa bak! Hristiyan yaparsa 'psikolojik sorunları' var; müslüman yaparsa 'İslam'cı terörist'!

Terörün, teröristin dini kimliği olmaz. Kimden gelirse gelsin lanetlidir. Fakat ne hikmetse Hristiyan saldırdığında yapılan saldırı terörizm, saldırgan Hristiyan terörist olmuyor. Ama Müslüman ise saldırgan saldırının adı terörizm, saldırgan ise bir anda terörist oluverir.

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanını kana bulayan 26’li yaşlardaki saldırgan Esteban Santiago’nun, daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu ortaya çıktı.

Florida'da Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırı meydana geldi ve 5 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.

İşin ilginç tarafı saldırgan bir Hristiyan...

Aynı saldırının şekli ve sonuçlarına bakıldığında Türkiye, Fransa, Belçika ve Almanya'da yapılan saldırıdan hiçbir farkı yok.



Ortada bir saldırgan ve karşısında öldürdüğü ve yaraladığı insanlar var.



Ne hikmetse Hristiyan saldırdığında yapılan saldırı terörizm, saldırgan Hristiyan terörist olmuyor. Ama Müslüman ise saldırgan saldırının adı terörizm, saldırgan ise bir anda terörist oluverir.



Algı yönetiminde uzman olan haçlı medyası maalesef saldırıyı Amerikalı bir Hristiyanın yapmasının ortaya çıkması sonrasında olayı, psikolojik sorunları olan bir gencin sıradan bir saldırı deyip geçiştirdi.



Saldırgan Amerikalı bir Hristiyan olunca da her hangi bir ülkeyi de işgal etmeye gerek kalmadı haliyle...



İşte olayın ayrıntıları...



Saldırgan, Miami bölgesindeki plajlara giden turistlerin kullandığı işlek bir havalimanı olan Fort Lauderale’in 2 numaralı terminalindeki bagaj alım bölümünde yolcuları hedef aldı.



Alaska’dan Florida’ya gelen Santiago’nun üzerinde taşıdığı tek şey silahıydı. Alaska’nın Anchorage kentinde görevlilere teslim ettiği silahını Florida’da aldıktan sonra tuvalette şarşörü dolduran Santiago sessizce bagaj bekleyen yolcuların arasına karıştı ve kanlı saldırıyı gerçekleştirdi.



Saldırgan gözaltına alındı. Polis, ikinci bir saldırgan olabileceği şüphesi üzerine havalimanında geniş çaplı arama yaptı. Bölgeyi kontrol altına alan polis, yaralanmayan yolcuları olay yerinden tahliye etti.



Broward County Şerifi Scott Israel, düzenlediği basın toplantısında, tek kişi olduğunu düşündükleri saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Israel, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu henüz bilmediklerini ve olaya "terör saldırısı" demek için erken olduğunu ifade etti.



Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın adının Esteban Santiago (26) olduğu ve yakalandığı sırada yanında ordu kimliği bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



SALDIRGAN ABD ORDUSUNDA GÖREV ALMIŞ BİRİ



Daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak'ta bulunduğu kaydedilen Santiago'nun, Florida'ya Alaska'dan geldiği ve bagaj alımı esnasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.



Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajında, "Lauderdale Havaalanı'ndayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi.



Olayın Terminal 2'nin bagaj teslim bölümünde meydana geldiğini bildirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığı habere göre saldırgan Santiago psikolojik sorunlar yaşıyordu.



Polis, olay yerindeki yolcuları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Dört terminali bulunan havalimanında günde 73 bin yolcuya hizmet ediliyor.



