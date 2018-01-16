Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

“Mantar üreterek hem terapi görüyor hem de meslek öğreniyorlar”

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda mantar üretim eğitimi alan engelliler hem terapi görüyor hem de meslek sahibi oluyor. 23 öğrencinin eğitim gördüğü atölyedeki kursiyerlerden Furkan Yaşar, “Mantar toplamak beni heyecanlandırıyor. İleride mantar yetiştirip satmayı düşünüyorum” dedi.

16 Ocak 2018 Salı 17:26
“Mantar üreterek hem terapi görüyor hem de meslek öğreniyorlar”

Engellilerin istihdamına yönelik olarak Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda hizmet veren mantar üretim atölyesi kursiyerlerden yoğun ilgi görüyor. Kursa down sendromlu, hafif zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan 23 öğrenci katılıyor.

“Eğitimini tamamlayanlar ticarete atılıyor”

Kursiyerler, Mantar Üretim Atölyesi’nde oda neminin ayarlanmasından sulamaya, toplamadan satışa kadar mantarın her anına şehit oluyorlar. Engelliler, terapi görevi gören kurs sayesinde hem gelecekle ilgili hedeflerini belirliyor hem de özgüvenlerini arttırıyorlar. Ayrıca atölyede eğitimini tamamlayanların çoğu mantar ticaretine başlıyor.

“Engelliler için bulunmaz bir nimet”

Engellilerin kursa ilgisinden memnun olduğunu söyleyen eğitmen Derya Subaşı, “Şu anda 23 öğrencimiz var. Kültür mantarı ve istiridye mantarı yetiştiriyoruz. Oda nemi ayarlanması, sulama, toplama, paketleme, satışa kadar her şeyi öğreniyorlar. İstiridye mantarı çok iş gücü istemiyor. Bu da kursiyerlerin işini daha da kolaylaştırıyor. Bu atölyede öğrendikleriyle ileride iş yapabilir ve kazanç sağlayabilirler. Mantar üretiminin terapi özelliği de var. Kursiyerin eli toprağa değiyor. Bir şeyler ürettiğini, sattığını ve para kazandığını hissediyor. Kursiyerlerburada çok mutlu oluyorlar” dedi.

“Mantarları toplamak beni heyecanlandırıyor”

Kursiyerlerden 20 yaşındaki Furkan Yaşar ise “Mantar üretimini öğreniyoruz. Burada arkadaşlarla çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Mantar yetiştirmek çok heyecanlı. Özellikle mantarları toplamak beni heyecanlanıyor. İleride kültür mantarını yetiştirip satmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 17:26
  1. Bağcılar Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç yeteneklerbir günlüğüne Turkcell yönetimine katıldı
    1. Genç yeteneklerbir günlüğüne Turkcell..
    2. Afrin'e gönüllü askerlik için..
    3. Mustafa Denizli, İran'a geri döndü
    4. “Mantar üreterek hem terapi görüyor..
    5. Barzani'den yeni karar... Seçimleri..
    6. Afrin neden önemli? İşte sebebi
    7. BAE tarafından kaçırılmıştı.....
    8. Ümraniye Belediyesi’nden öğrencilere..
    9. Uysal Türkiye üçüncüsü
    10. Sanatın kaynağı aşktır
    11. Kağıthane'ye Hobi Bahçesi kuruluyor
    12. İstanbul Boğazı'nda yakalandı
    13. SEDAŞ Enerjinin 2017 yılı rakamlarını..
    14. Başkan Toru’dan pazarcı esnafına ziyaret
    15. Bakandan taşeron açıklaması: Yeni..
    16. Resmen batıyorlar... Lozan anlaşması..
    17. Sınırda hareketli saatler: Tanklar..
    18. Şüpheli vatandaşları fişleyecek
    19. Büyük projenin Afgan ayağı başlıyor
    20. O ülkede seçim çalışmaları başladı
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu