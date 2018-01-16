“Mantar üreterek hem terapi görüyor hem de meslek öğreniyorlar”

Engellilerin istihdamına yönelik olarak Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda hizmet veren mantar üretim atölyesi kursiyerlerden yoğun ilgi görüyor. Kursa down sendromlu, hafif zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan 23 öğrenci katılıyor.

“Eğitimini tamamlayanlar ticarete atılıyor”

Kursiyerler, Mantar Üretim Atölyesi’nde oda neminin ayarlanmasından sulamaya, toplamadan satışa kadar mantarın her anına şehit oluyorlar. Engelliler, terapi görevi gören kurs sayesinde hem gelecekle ilgili hedeflerini belirliyor hem de özgüvenlerini arttırıyorlar. Ayrıca atölyede eğitimini tamamlayanların çoğu mantar ticaretine başlıyor.

“Engelliler için bulunmaz bir nimet”

Engellilerin kursa ilgisinden memnun olduğunu söyleyen eğitmen Derya Subaşı, “Şu anda 23 öğrencimiz var. Kültür mantarı ve istiridye mantarı yetiştiriyoruz. Oda nemi ayarlanması, sulama, toplama, paketleme, satışa kadar her şeyi öğreniyorlar. İstiridye mantarı çok iş gücü istemiyor. Bu da kursiyerlerin işini daha da kolaylaştırıyor. Bu atölyede öğrendikleriyle ileride iş yapabilir ve kazanç sağlayabilirler. Mantar üretiminin terapi özelliği de var. Kursiyerin eli toprağa değiyor. Bir şeyler ürettiğini, sattığını ve para kazandığını hissediyor. Kursiyerlerburada çok mutlu oluyorlar” dedi.

“Mantarları toplamak beni heyecanlandırıyor”

Kursiyerlerden 20 yaşındaki Furkan Yaşar ise “Mantar üretimini öğreniyoruz. Burada arkadaşlarla çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Mantar yetiştirmek çok heyecanlı. Özellikle mantarları toplamak beni heyecanlanıyor. İleride kültür mantarını yetiştirip satmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.