Mankenlik hayaliyle geldi, o fırın sonu oldu!

Ölen ağabey Adem Porsuk'un (24) mankenlik ajansına yazıldığı, filmlerde oynarım hayaliyle İstanbul'a geldiği ve adresinin belli olması için fırında çalıştığı ortaya çıktı. Ağabey, kendisi gibi zehirlenerek ölen kardeşi Oktay Porsuk'la (17) birlikte 20 gün önce ekmek parası kazanmak için Bitlis'ten İstanbul'a gelmişti. Porsuk kardeşler, Suriyeli Agıl Reşit ve soyadı belirsiz Pakistanlı Hikmet adlı işçilerin cenazelerine otopsi yapıldı. Porsuk kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Bitlis'e gönderildi. Kaynak: Sabah