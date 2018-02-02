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Mankenlik hayaliyle geldi, o fırın sonu oldu!

İstanbul Başakşehir'de önceki gün çalıştıkları fırında yedikleri tavuktan zehirlenerek ölen 4 işçiden geriye hikayeleri kaldı.

02 Şubat 2018 Cuma 09:41
Mankenlik hayaliyle geldi, o fırın sonu oldu!

Ölen ağabey Adem Porsuk'un (24) mankenlik ajansına yazıldığı, filmlerde oynarım hayaliyle İstanbul'a geldiği ve adresinin belli olması için fırında çalıştığı ortaya çıktı. Ağabey, kendisi gibi zehirlenerek ölen kardeşi Oktay Porsuk'la (17) birlikte 20 gün önce ekmek parası kazanmak için Bitlis'ten İstanbul'a gelmişti. Porsuk kardeşler, Suriyeli Agıl Reşit ve soyadı belirsiz Pakistanlı Hikmet adlı işçilerin cenazelerine otopsi yapıldı. Porsuk kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Bitlis'e gönderildi. Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:41
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