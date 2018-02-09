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Manisa'ya 101 milyon dolarlık yatırım

Türkiye ve Japonya arasındaki güçlü dostluk bağları yapılan ticari yatırımlarla güçleniyor.

09 Şubat 2018 Cuma 09:13
Manisa'ya 101 milyon dolarlık yatırım

NEVZAT ORBAY / MANİSA 95 yıllık geçmişi olan ve 43 ülkede faaliyette olan Mitsubishi Electric, Manisa’daki ‘Ev Tipi Klima Fabrikası’nı 382,5 milyon liralık (101 milyon dolar) sermaye ile hayata geçirdi. Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikasında 4 yıl içinde 400 bin istihdam ile 500 bin ünitenin üretilmesi hedefleniyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 60 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikanın resmi açılış töreninde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin bundan sonra da tüm sektörleriyle büyümeye devam edeceğini ifade etti. Japonya’nın Asya-pasifik bölgesinde Türkiye’nin en önemli partneri olduğunu kaydeden Özlü “Japonya’yı üç kıtanın, ortasında olan ülkemizin 2023 hedeflerine katılmaya davet ediyorum” diyerek yeni yatırımcılara mesaj verdi. Yatırım, üretim ve istihdam alanında her katkı bizim için önemlidir’ diyen Özlü, ’’Türkiye’nin çevresindeki tüm olumsuzluklara rağmen içe kapanmayarak hedeflerimizi büyüteceğiz” diye konuştu.

SATIŞLARIN DÖRTTE BİRİ EV ALETLERİNDEN

Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sakuyama da, yaptığı konuşmada, “İçinde bulunduğumuz mali yılda, Mitsubishi Electric Corporation olarak 4,420 milyar Japon Yeni (yaklaşık 147 milyar TL) düzeyinde net satışa ve 325 milyar Yen (yaklaşık 10,8 milyar TL) tutarında faaliyet gelirine ulaşmayı hedefliyoruz. Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.’nin de dahil olduğu klima ve soğutma sistemleri segmentimiz, Mitsubishi Electric Corporation olarak büyük önem verdiğimiz ev aletleri bölümümüzün önemli bir parçası konumunda. 1,040 milyar Yen (yaklaşık 34,6 milyar TL) olarak gerçekleşeceğini öngördüğümüz ev aletleri bölümü net satışları, şirketimizin toplam satışlarının dörtte birine karşılık geliyor. Bölümün faaliyet gelirinin ise, 57 milyar Yen (yaklaşık 1,9 milyar TL) tutarına ulaşarak şirketimizin toplam faaliyet gelirinin altıda birini oluşturmasını bekliyoruz” dedi.

NEDEN MANİSA?

Mitsubishi Electric, dünya genelinde yaklaşık 138 bin 700 çalışanı ve 37,8 milyar dolar grup satışıyla 43 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye ve yakınındaki Avrupa ülkeleri, klima ve soğutma sistemleri segmenti için en önemli pazarlar arasında yer alıyor. Şirket yönetimi ise, “Operasyonlarımızı çok daha müşteri odaklı hale getirmek üzere hazırlık süresini kısaltmak ve ürünün pazara giriş süresi açısından avantaj sağlamak için yeni fabrikamızı Manisa’da kurduk” mesajı verdi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:13
  1. Manisa
  2. Mitsubishi Electric
  3. Masaki Sakuyama
  4. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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