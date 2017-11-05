Manisa'nın konut sorunu Yunusemre ile çözülüyor

Akgedik ve Gürle Mahallelerinde yeni bir şehir inşa eden Yunusemre Belediyesi, kentsel dönüşüm için de bakanlıktan onay bekliyor. Geniş vizyonla yola çıktıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Reklam değil; iş yapıyoruz” diyerek hedeflerinin modern bir kent yaratmak olduğunu dile getirdi.

Rutin ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentin sorunlarına neşter vuran Yunusemre Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle takdir topluyor. Göreve gelir gelmez Manisa’nın en büyük sorunlarının başında gelen konut sıkıntısına el atan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) marifetiyle Akgedik Mahallesinde 5 bin 500 Konutluk Toplu Konut Projesi’ni hayata geçirdi. 1.101 konut, 1 cami, 1 ticaret merkezi ve sosyal donatı alanından oluşan ilk etabı tamamlanma aşamasına gelen projenin 1.584 konut, 2 ticaret merkezi, 2 okul, 2 cami ve sosyal donatı alanından oluşan 2. etabında da temeller atıldı. Yunusemre Belediyesi, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) sahip olan Manisa’da işçileri unutmadı. OSB’nin hemen yanında Gürle Mahallesinde OSB Kent Projesi’ni yürürlüğe koyan Yunusemre Belediyesi, evi olmayan OSB çalışanlarını ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL PROJELERİNDEN BİRİ AKGEDİK’E YAPILIYOR

Manisa’da yeni imar alanlarının üretilmemesi dolayısıyla kentteki ev, arsa ve kira fiyatlarının tavan yaptığını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Manisa’nın en büyük sorunu konut sorunu. Bu sorunu bildiğimiz için göreve gelir gelmez çalışmalarımıza başladık. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile birlikte Akgedik ve Gürle bölgesinde bir şehir inşa ediyoruz. Projenin ilk etabı tamamlanmak üzere. Hak sahiplerimize konutlarını teslim etme aşamasına geldik. 2. etabımız 2 kısım halinde ihale edildi. Projede bin 584 konut, 2 cami, 2 ticaret merkezi, 2 eğitim kurumu, 1 çarşı ve sosyal donatı alanları bulunuyor. Bölgede çalışmalar başladı. Projenin 18-20 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. İkinci etap evlerini İnşallah 2019 yılında hak sahiplerine teslim edeceğiz. 2 etapta toplam 2 bin 700 konut üreteceğiz. Tabi bunun devamında 3, 4 ve 5. etap bulunuyor. Altyapı çalışmalarımız bir yandan devam ediyor. Bağlantı yollarımız yapılıyor” diye konuştu.

OSB ÇALIŞANLARI EV SAHİBİ OLACAK

5.500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin ardından Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) yönetimi ile beraber, bölge çalışanlarına yönelik OSB Kent Projesi’nde de çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Çerçi, şu anda anket çalışması yapıldığını belirtti. Belediye Başkanı Çerçi, “Gürle OSB Kent Toplu Konut Projemizde süreç hız kazanıyor. OSB’de çalışan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak amacıyla yola çıktığımız proje kapsamında firmalarda anket çalışması yapıyoruz. Hedefimiz OSB’deki tüm firmalarla görüşebilmek. Proje hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, OSB Kent Ofisi ve Muradiye Ek Hizmet Binası Sosyal Konutlar Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Sağlıklı bir süreç yürütmek istiyoruz. Çalışmalarımız bittikten sonra elde ettiğimiz veriler doğrultusunda ne tür konutların yapılacağı belirlenecek” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARI ONAY İÇİN GÜN SAYIYOR

Tüm bu çalışmalarla birlikte meydanı, çarşısı, kurumları ve konutlarıyla Türkiye’nin en güzel şehir merkezlerinden birini Yunusemre’ye kazandırmaya hazırlanan Yunusemre Belediyesi,bakanlığa gönderilen planların yılsonuna kadar onaylanmasını bekliyor. Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde şehir merkezinin de inşa edileceği kentsel dönüşüm projesinde sürecin hız kazandığını ifade eden Başkan Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa mahallelerimizi kapsayan iki büyük kentsel dönüşüm projemiz var. Şu anda planlar tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Geçtiğimiz haftalarda da Ankara’ya yaptığımız ziyaretlerde bakanlıkta istişarelerde bulunduk. İstişarelerimizde bize söylenen, planların oldukça güzel olduğuydu. Yepyeni bir şehir inşa ediyoruz. Aylardır uğraşıyoruz. Türkiye’nin en güzel kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Proje tamamlandığında bu bölge Manisa’nın prestij bölgesi olacak. Hedeflerimiz büyük. Gelecek nesiller için gece gündüz çalışıyoruz. Bu projeden bütün vatandaşlarımız fayda görecek. Bizler de böyle güzel bir şehir merkezinin imarında görev aldığımız için gururluyuz. Gelecek nesillerin bizi hayırla yad edecek olması bizim için en önemli motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.

FATİH MAHALLESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Fatih Mahallesi’nde yıllardır kangren haline gelen imar sorununa da kayıtsız kalmadıklarını aktaran Belediye Başkanı Çerçi, mahallede kentsel dönüşüm için düğmeye bastıklarını duyurarak şunları söyledi: “Fatih Mahallemize güzel bir kentsel dönüşüm projesi yapmak için çalışmalara başladık. Yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Bu bir süreç. Uzun zaman alacaktır. Projemizin detayları netleşmeye başlayınca mahallelimizle paylaşıma açacağız.”