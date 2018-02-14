Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 240 bin liralık lüks aracı taksi yaptı

Alaşehir'de teşvik amacıyla hükümetin ticari araçlara getirdiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanan taksici Mustafa Altın, aldığı lüks otomobil ile müşterilerine hizmet veriyor.

Piyasa değeri yaklaşık 240 bin lira olan otomobil ile taksicilik yapan Altın, lüks otomobili ile müşterilerin ilgi odağı oldu. Müşterilerin hem beğenisini, hem de memnuniyetini kazanan lüks otomobil, diğer taksiler ile aynı tarifede hizmet veriyor.

İlçede otuz yıldır taksicilik yapan Mustafa Altın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, lüks aracını müşterilerinin daha rahat, daha kaliteli, daha konforlu, daha güvenilir bir yolculuk yapması için aldığını söyledi. Kısa sürede ilçede müşterilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Altın, aracın Alaşehir'deki donanım anlamında en lüks taksi olduğunu bildirdi. Müşterilerden güzel tepkiler aldığını belirten Altın, "Bu aracın taksi olduğuna inanmayanlar var. Müşterilerimizden güzel tepkiler alıyoruz ve aracın konforundan, daha güvenilir yolculuk yaptıklarından bahsediyorlar. Taksimetre ücreti ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Müşteriler taksiyi kullanmak istediklerinde 'taksimetre aynı mı, farkı var mı, lüks araç olduğu için daha fazla yazıyor mu?' diye soru yöneltiyorlar. Biz de onlara taksimetrenin aynı ücretle açıldığını söylüyoruz" diye konuştu.

