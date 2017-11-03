Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Hüseyin Çakıroğlu idaresindeki otomobil, Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Tamer Yekit yönetimindeki otomobile çarptı. Karşı yönden gelen İbrahim Bayrak'ın kullandığı otomobil de her iki araca çarptı.



Kazada, otomobil sürücülerinden Bayrak ile Yekit'in kullandığı otomobildeki Fatma Çakmak olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan sürücüler Hüseyin Çakıroğlu ve Tamer Yekit ile Emrah Çelik, Onur ve Emine Çakmak 112 acil servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.