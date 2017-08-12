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Manisa'dan jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda, 172 kök kenevir bitkisi ve 740 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:52
Manisa'dan jandarmadan kenevir operasyonu

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı Mahallesi Yakalı Dağı ormanlık alanında yapılan istihbarat çalışmalarında kenevir ekildiğini tespit etti. İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte düzenlenen müşterek operasyonda 172 kök kenevir bitkisi ve 740 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca yine Akhisar’a bağlı Hasköy Mahallesinde yapılan operasyonda 3 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olaya karışan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:52
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