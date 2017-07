Manisa’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Sarıgöl-Buldan karayolunun Sarıgöl girişinde meydana geldi. Buldan istikametinden Sarıgöl yönüne seyreden Özer D. (48) idaresindeki 16 LA 618 plakalı tır, aynı yönde seyretmekte olan Cemal T. idaresindeki 45 RB 928 plakalı kamyona arkadan çarptı. Bu sırada yine aynı yönde seyir halinde olan Mehmet C. yönetimindeki 45 TA 4235 plakalı özel otomobil de 16 LA 618 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet C. ve aynı araçta bulunan Şule C. (29), Fatma Görkem C. (5) ve Göksu C. (7) yaralandı. Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.