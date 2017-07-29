Manisa’da zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza saat 11.30 sıralarında İzmir-İstanbul çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İzmir istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet İmer yönetimindeki 35 HOE 77 plakalı ticari araç, Tekin Mert yönetimindeki 35 PİJ 30 plakalı kamyonete, ardından da refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği İstanbul istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Metin Öztunç yönetimindeki 34 VY 5420 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yine aynı istikamette gitmekte olan Leyla Belli yönetimindeki 06 FR 8460 plakalı otomobil de Faruk Kırmızı yönetimindeki 16 K 0593 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Leyla Benli ve ticari araçta yolcu olarak bulunan Ata Kortak yaralandı. Diğer sürücülerin sağlık kontrolleri ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.