Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili sıcak gelişme
Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 16 kişi serbest bırakıldı21 Haziran 2017 Çarşamba 16:53
DHA'nın haberine göre; Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen cumartesi akşamı 731 askerin yemekten zehirlenmeleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 25'i adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 16 kişi serbest bırakıldı.